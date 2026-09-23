Başkan Ahmet Cin’den Gençlere Müjde!

Pendik Belediyesi, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere yönelik eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olarak uygulanan destek tutarı 20 bin TL’ye yükseltilirken başvuruları tamamlanan öğrencilerin eğitim destekleri hesaplarına yatırıldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, desteğin hesaplara yatırıldığını sosyal medya hesabından duyurarak: “Söz verdiğimiz gibi 20 bin TL Yeni Üniversiteli Eğitim Desteğimizi hesaplarınıza yatırdık. Hayırlı olsun, güle güle harcayın. Üniversite hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Pendik Belediyesi, üniversite eğitimine yeni başlayacak gençlere yönelik eğitim desteği uygulamasını bu yıl da devam ettirdi. 6 yıldır sürdürülen uygulama kapsamında verilen destek miktarı bu yıl 15 bin TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı. Başvuruları alınan ve değerlendirme ile kontrol süreçleri tamamlanan öğrencilerin eğitim destekleri bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldı. Devlet veya özel üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ilk kez yerleşen, örgün öğretime kayıt yaptıran öğrenciler, belirlenen şartlar doğrultusunda eğitim desteğinden yararlandı.

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“20 bin TL Yeni Üniversiteli Eğitim Desteğimizi hesaplarınıza yatırdık”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 20 bin TL tutarındaki Yeni Üniversiteli Eğitim Desteği’nin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gençlerin üniversite yolculuklarında yanlarında olmayı amaçladıklarını belirten Başkan Cin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Pendik’te yaşayan, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran sevgili gençler; Çalıştınız, emek verdiniz, üniversiteyi kazandınız ve artık yeni bir yolculuğa başladınız. Sizleri ve kıymetli ailelerinizi yürekten tebrik ediyorum. Pendik Belediyesi olarak biz de bu güzel yolculuğunuzda yanınızda olmak istedik. Söz verdiğimiz gibi 20 bin TL Yeni Üniversiteli Eğitim Desteğimizi hesaplarınıza yatırdık. Hayırlı olsun, güle güle harcayın. Üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”