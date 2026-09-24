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Tuzla’da “Güvenli Okul Projesi” için düğmeye basıldı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı iş birliğinde çocukların eğitim alanlarındaki güvenliğini artırmak amacıyla “Güvenli Okul Projesi” hayata geçiriliyor. Projenin sunum toplantısına katılan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini güvende hissederek eğitimlerine odaklanması en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Tuzla’da “Güvenli Okul Projesi” için düğmeye basıldı
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Tuzla’da “Güvenli Okul Projesi” için düğmeye basıldı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı iş birliğinde çocukların eğitim alanlarındaki güvenliğini artırmak amacıyla “Güvenli Okul Projesi” hayata geçiriliyor. Projenin sunum toplantısına katılan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini güvende hissederek eğitimlerine odaklanması en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Tuzla’da “Güvenli Okul Projesi” için düğmeye basıldı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kaymakamlığı iş birliğiyle hazırlanan “Güvenli Okul Projesi” kapsamında kritik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje ile okullardaki risk unsurlarının daha hızlı fark edilmesi, sağlıklı veri ve kayıt tutulması ile tüm güvenlik süreçlerinin teknolojik ve operasyonel olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tuzla’da “Güvenli Okul Projesi” için düğmeye basıldı

Proje sunum toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, çocukların güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini vurguladı.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLE BÜYÜDÜĞÜ BİR TUZLA EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ”

Başkan Eren Ali Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

“Tuzlamızın çocukları ve gençleri, kendilerini güvende hissederek eğitimlerine odaklansın, geleceklerini özgürce hayal etsin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü onların güvenle büyüdüğü bir Tuzla, hepimizin en büyük sorumluluğudur.”

Toplantıda; okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin artırılması, kamera ve veri takip sistemlerinin modernize edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması yönündeki adımlar ele alındı. Projenin kısa süre içerisinde ilçe genelindeki okullarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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