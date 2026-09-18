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AHİSİAD Yalova'da Türkiye'nin Ahisine Şed Kuşattı...

Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD), 39. Ahilik Haftası münasebetiyle Yalova’da düzenlenen resmi kutlama programları ve panellerde aktif rol aldı. AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Türkiye ve Yalova genelinde "Yılın Ahisi" seçilen Meral Evcin Özdemir’in geleneksel Şed Kuşatma Töreni’ni yönetirken; düzenlenen konferanslarla Ahilik ahlakının modern iş dünyasındaki önemine dikkat çekildi.

AHİSİAD Yalova'da Türkiye'nin Ahisine Şed Kuşattı...
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AHİSİAD Yalova'da Türkiye'nin Ahisine Şed Kuşattı...

Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD), 39. Ahilik Haftası münasebetiyle Yalova’da düzenlenen resmi kutlama programları ve panellerde aktif rol aldı. AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Türkiye ve Yalova genelinde "Yılın Ahisi" seçilen Meral Evcin Özdemir’in geleneksel Şed Kuşatma Töreni’ni yönetirken; düzenlenen konferanslarla Ahilik ahlakının modern iş dünyasındaki önemine dikkat çekildi.

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Yalova Valiliği ve Esnaf Oda Birlikleri iş birliğiyle gerçekleştirilen 39. Ahilik Haftası etkinlikleri, kentte büyük bir coşku ve katılım ile icra edildi. AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, AHİSİAD Genel Sekreteri Nuri Beşinci ve Başkan Yardımcısı Alper Çelik’ten oluşan heyet, Yalova’daki iki ayrı ana programa katılarak Ahilik sistemini ve sosyoekonomik vizyonunu temsil etti.

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Tarihi An: Türkiye’nin Yılın Ahisine Şed Kuşatıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açık hava töreninde, Ahi ahlakı ve girişimciliğiyle örnek gösterilerek hem Yalova’da hem de Türkiye genelinde Yılın Ahisi unvanına layık görülen Meral Evcin Özdemir için geleneksel Şed Kuşatma Töreni düzenlendi.

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Ahilik geleneğinin en kadim sembollerinden biri olan ve çıraklıktan ustalığa geçişi, dürüstlüğü ve meslek ahlakını simgeleyen Şed Kuşatma töreni, AHİSİAD Genel Başkanı Sayın İbrahim ÇAM tarafından bizzat icra edildi.

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Ahilik, Modern İş Dünyasının İhtiyaç Duyduğu Modeldir

Etkinliklerin ikinci aşamasında gerçekleştirilen ve Yalova Vali Yardımcısı Sayın Osman SARI, Yalova İl Ticaret Müdürü Sayın Alpaslan TUNALI, Yalova protokolü, eğitimciler, mesleki ve teknik lise yöneticileri, esnaf ve sanatkâr temsilcileri ile meslek liseli öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı oturumlarda konuşan AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Ahilik teşkilatının sadece geçmişe ait bir gelenek değil, günümüz küresel ticaretine yön verecek milli ve manevi bir sistem olduğunu vurguladı.

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Çam konuşmasında, Balkanlar'dan Anadolu'ya kadar uzanan bu kutlu miras; ticaret ahlakını, üretkenliği ve liyakati esas alır.

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Yalova'da Yılın Ahisi seçilen kadın girişimcimizi tebrik ediyor, Ahilik disiplinlerini sanayimizden esnafımıza kadar her alana entegre etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz ifadelerini kullandı.

Program, AHİSİAD heyeti tarafından il protokolüne ve organizasyona katkı sağlayan kurumlara günün anısına takdim edilen özel hediyeler ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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