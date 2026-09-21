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AHİSİAD’ın Organize Ettiği 39. Ahilik Haftası Töreni Pendik’te Coşkuyla Gerçekleştirildi...

Ahilik kültürünün köklü mirası Pendik’te, İstanbul Valiliği himayesinde Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı ve PESİAD iş birliğinde, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) tarafından organize edilen 39. Ahilik Haftası Kutlama Programı kapsamında gerçekleştirilen coşkulu bir törenle kutlandı.

AHİSİAD’ın Organize Ettiği 39. Ahilik Haftası Töreni Pendik’te Coşkuyla Gerçekleştirildi...
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AHİSİAD’ın Organize Ettiği 39. Ahilik Haftası Töreni Pendik’te Coşkuyla Gerçekleştirildi...

Ahilik kültürünün köklü mirası Pendik’te, İstanbul Valiliği himayesinde Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı ve PESİAD iş birliğinde, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) tarafından organize edilen 39. Ahilik Haftası Kutlama Programı kapsamında gerçekleştirilen coşkulu bir törenle kutlandı.

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Ahilik sisteminin önemi ve günümüzdeki uygulamalarının ekonomiye katkılarının anlatılarak, Ahilik beratlarının takdim edildiği törende şed kuşanma merasimi de düzenlendi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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