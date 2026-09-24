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MHP Pendik Teşkilat ve Saha Çalışmalarında İzleyeceği Yol Haritası ve Stratejilerini Planladı...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik İlçe Başkanlığı, 22 Eylül Salı günü gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, ilçe genelinde yürütülen teşkilat ve saha çalışmalarını değerlendirerek, önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmaların da yol haritasını ve izlenecek stratjileri planladı.

MHP Pendik Teşkilat ve Saha Çalışmalarında İzleyeceği Yol Haritası ve Stratejilerini Planladı...
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MHP Pendik Teşkilat ve Saha Çalışmalarında İzleyeceği Yol Haritası ve Stratejilerini Planladı...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik İlçe Başkanlığı, 22 Eylül Salı günü gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, ilçe genelinde yürütülen teşkilat ve saha çalışmalarını değerlendirerek, önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmaların da yol haritasını ve izlenecek stratjileri planladı.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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