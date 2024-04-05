Tuzla Belediyesinde devir teslim yapıldı: Mazbatasını alan Eren Ali Bingöl görevine başladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl mazbatasını aldıktan sonra Belediyeye geçerek eski Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan görevi teslim alarak görevine başladı.

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Tuzla Belediyesinde devir teslim yapıldı: Mazbatasını alan Eren Ali Bingöl görevine başladı

CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı olan Eren Ali Bingöl, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı olarak seçildi. Bugün mazbatasını alan Başkan Bingöl, bir önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’dan düzenlenen devir teslim töreni ile görevi devraldı ve resmi olarak göreve başladı.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN EREN ALİ BİNGÖL GÖREVİNE BAŞLADI

Tuzla Belediye Başkanlığı Binası’nda düzenlenen devir teslim törenine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel katıldı.

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“GENÇLİĞİMİZİN ENERJİSİ İLE DAHA FAZLA ÇALIŞIP ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ”

Başkan Eren Ali Bingöl, "Biz de başkanımıza 15 senedir Tuzla’ya verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde Tuzla’ya da çok güzel hizmetleri Allah’ın izniyle kazandırıyor olacağız. Çok sıkı çalışacağız, gençliğimizin enerjisi ile daha fazla çalışıp çok güzel hizmetler yapacağız, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Şadi Yazıcı, "Bizi 2009 yılı itibariyle belediye başkanlığına oturtan halkımız 2014-2019 ve 2024’e kadar bize gönül verdi. Biz de halkımıza hizmet etmeye çalıştık, gayret ettik, çabaladık. Vatandaşlarımızın, gönlümüzde yeri oldu. Tuzla’da 15 yıl geçirdik 2024’te sandığa gittik ve halkımız Eren Ali başkanımızı başkan olarak seçti. Tebrik ediyorum, halkımızın takdiri de her zaman her şeyin üstündedir” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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