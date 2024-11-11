Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarılı bir şekilde sonuçlandı. İmzalanan sözleşme ile Tuzla Belediyesi çalışanlarının maaşlarına yüzde 40 zam yapılacağı duyuruldu.

Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. Belediye binasının bahçesinde düzenlenen protokol ile Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi’ne imzalar atıldı. Davul ve zurna eşliğinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’yle, çalışanlarının maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Hizmet-İş Sendikası gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni sonrası "Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

YÜZDE 40 ZAM VE YENİ YARDIMLAR

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde önemli kazanımlar yer aldı. Sözleşme maddeleri gereği, 01 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ücret kalemlerine yüzde 40 zam uygulanacak. Ayrıca, çeşitli sosyal yardımlar da artırıldı. Çalışanlara çocuk yardımı, yemek yardımı, taşıt yardımı, yakacak yardımı, bayram yardımı gibi sosyal destekler sunulacak. Sözleşmede yılda toplam 60 günlük ikramiye ödemesi de yapılacak. İkramiye ödemeleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılacak.

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BAŞKAN EREN ALİ BİNGÖL: TUZLA İÇİN GÜZEL ADIMLAR ATIYORUZ

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, “Belediyede çalışan arkadaşlarım, benim için sadece iş arkadaşım değil, aynı zamanda birer yol arkadaşıdır. Hep birlikte, Tuzla’yı nasıl daha güzel hale getirebiliriz sorusunun peşinden gidiyoruz. Ekonomik zorlukların farkındayız, bu yüzden çalışanlarımızın haklarını en iyi şekilde savunduk” ifadelerini kullandı.

Eren Ali Bingöl, sözleşme kapsamında yapılan yüzde 40 zam ve ikramiyenin artırılması gibi önemli adımların, çalışanların motivasyonunu yükselteceğini belirtti. Ayrıca, 1 Ocak 2026 itibarıyla çalışma sürelerinin 45 saatten 40 saate indirileceğini duyurdu.

“NE VARSA SİZLE BÖLÜŞECEĞİZ, HAZIRIZ BUNA”

Başkan Eren Ali Bingöl, sözleşme süreci ve belediyedeki ekonomik durum hakkında şeffaf bir şekilde konuştu. “Geldiğimiz noktada ciddi bir ekonomik sorunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunu belirtmek isterim. Başkanınız bu belediyede ekonomi nasılsa sizle bunu paylaşır. Bundan emin olun. Ne varsa sizle bölüşeceğiz, hazırız buna. İçine en ufak bir gizem, sır koymadan, şeffaf bir şekilde söylüyorum. Tuzla’yı güzelleştirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün yaptığımız bu adımlar, ilçemizin geleceği için önemli bir başlangıçtır” dedi.

“HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLSUN”

Hizmet-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Mustafa Şişman ise yaptığı konuşmada, sözleşme sürecinin çok verimli geçtiğini belirterek, “Altı ay süren yoğun bir müzakere süreci sonunda, her iki tarafı da memnun eden bir sözleşmeye imza attık. Çalışanlarımızın alın terini gözeten bu sürecin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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