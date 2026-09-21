Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklenirken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte, İstanbul'da ve diğer illerdeki bir haftalık hava durum raporu...

1 12 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklenirken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte, İstanbul'da ve diğer illerdeki bir haftalık hava durum raporu... 2 12 Meteoroloji, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) yağış beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. 3 12 YAĞIŞ BATIDAN BAŞLAYACAK MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayarak Edirne'nin güneyindeki Keşan, Enez ve İpsala çevreleri ile Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli olması bekleniyor. 4 12 12 SAATTE 60 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ Meteoroloji, yağış miktarının söz konusu bölgelerde 12 saatte metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olabileceğini bildirdi. 5 12 İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR SÜRECEK Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı terk etmesi bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ise yağışlı sistemin çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. 6 12 SEL VE SU BASKINI UYARISIM GM, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu. 7 12 Pazartesi 8 12 Salı 9 12 Çarşamba 10 12 Perşembe 11 12 Cuma 12 12 Cumartesi



