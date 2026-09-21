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Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor!

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Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklenirken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte, İstanbul'da ve diğer illerdeki bir haftalık hava durum raporu...
Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklenirken; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte, İstanbul'da ve diğer illerdeki bir haftalık hava durum raporu...

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 2 212

Meteoroloji, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) yağış beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 3 312

YAĞIŞ BATIDAN BAŞLAYACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayarak Edirne'nin güneyindeki Keşan, Enez ve İpsala çevreleri ile Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 4 412

12 SAATTE 60 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ

Meteoroloji, yağış miktarının söz konusu bölgelerde 12 saatte metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olabileceğini bildirdi.

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 5 512

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı terk etmesi bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ise yağışlı sistemin çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 6 612

SEL VE SU BASKINI UYARISIM

GM, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 7 712

Pazartesi

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 8 812

Salı

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 9 912

Çarşamba

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 10 1012

Perşembe

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 11 1112

Cuma

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! 12 1212

Cumartesi

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