Ahilik disiplinleri, İstanbul'dan geleceğe taşınıyor

Her yıl 14–20 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası’nın 39.su, İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim ÇAM ve Genel Sekreter Nuri BEŞİNCİ başta olmak üzere, Ahilik Kutlama Komitesi üyeleri, esnaf ve sanatkâr temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İstanbul genelinde 14–20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 39. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen açılış programında; Ahilik geleneğinin temel değerleri olan kardeşlik, dayanışma, dürüstlük, güven, meslek ahlakı ve usta-çırak kültürünün günümüzde yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

15 Eylül Salı günü gerçekleşen İstanbul programının resmi açılışında, Valilik ziyareti, İstanbul Valisi Davut Gül’ün Ahilik Haftası mesajı, İlin Ahisine Şed Kuşatması, kalfa ve çırağa plaket takdimi ile Ahi Duası gerçekleştirildi.

VALİ GÜL VE İSTANBUL AHİSİNE ŞED KUŞATILDI

Açılış programının en anlamlı bölümlerinden biri şed kuşatma töreni oldu. Törende İstanbul Valisi Davut Gül'e şed kuşatıldı. Bu törenin ardından İstanbul’un Ahisi seçilen Zafer Ağırgün’e de şed kuşatıldı. Törende ayrıca, İstanbul’un Yılın Kalfası Çağral SARIAL ile Yılın Çırağı Abdullah ASLAN’a plaketleri takdim edildi.

AHİSİAD’DAN AHİLİK MİRASINI SİMGELEYEN ANLAMLI BİR TAKDİM

39. Ahilik Haftası kapsamında AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Gül’e, 12. yüzyıl Selçuklu döneminde Karaman’daki Ahi esnafına tevdi edilen ve asırlardır titizlikle korunan tarihi Ahi Sancağı’nın tıpkıbasımı, özel el işçiliğiyle hazırlanmış bir hediye olarak takdim edildi.

AHİSİAD tarafından gerçekleştirilen bu takdim, Ahilik mirasının yalnızca geçmişte kalmış bir değer olmadığını; tarihî birikimin günümüz dünyasında yeniden anlaşılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine yönelik anlamlı bir sembol olarak değerlendirildi.

“Geçmişin ustalık disiplinlerini geleceğin üretim anlayışıyla buluşturuyoruz”

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim ÇAM yaptığı açıklamada, AHİLİK Sistemi ve Disiplinleri’nin evrensel insanlık değerleriyle uyum gösteren hatta onların üzerinde olan bir kültür, medeniyet hazinesidir” ifadesinde bulunarak, “Ahilik Teşkilatı günümüzde bazı kesimlerce algılandığı gibi bir tarikat veya bir mezhep değildir. İnançlarını ve fikirlerini zikre ve dahi davranışa dönüştürmüş, evrensel insanlık değerleriyle uyum gösteren hatta onların üzerinde olan bir kültür, medeniyet hazinesi olan sade, net, asil bir Müslüman Türk hareketidir.” Dedi.

Tarihte Bilinen İlk Kadın Teşkilatı: Bacıyan-ı Rum

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Bu hareketin sadece erkek organizasyonunda kalmadığını, kadının yerinin köleden öteye geçmediği dönemlerde toylara başkanlık eden Türk kadınında, Ahi Evranın eşi Fatma bacıda vücut bulmuş bir hareket olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan İbrahim Çam, “Ahi Evranın eşi Fatma bacıda vücut bulmuş hali ile tarihte bilinen ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum “Yani Anadolu Bacıları Teşkilatı”nı kurmuş, eğitilen ve herbiri meslek sahibi olan kadınlar gerektiğinde kilim dokuyarak satmış, gerektiğinde ise eşlerinin yanında savaşıp şehit olmuşlardır” şeklinde konuştu.

AHİLİK DİSİPLİNLERİNİ 1 HAFTA DEĞİL, 365 GÜN YAŞIYORUZ, YAŞATIYORUZ

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, açıklamalarına şöyle devam etti; “Dolayısıyla AHİLİK Sistemi ve disiplinleri ekonomik ve sosyal hayatın bütünlüğü içerisinde insanı ve üretimi merkeze alan köklü bir sosyoekonomik sistem ve yönetim anlayışıdır. Bu yönüyle Ahilik sistemi, günümüz iş dünyası açısından da önemli bir referans niteliği taşımaktadır.

Ahilik Haftası ise bu köklü mirası hatırlamak, anlamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu anlayışla, 39. Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştireceğimiz programlarla; geçmişin ustalık kültürünü, gençlerimizin enerjisi ve geleceğin üretim anlayışıyla buluşturmaya devam edeceğiz.

Geçmişten aldığımız Ahilik mirasını yaşatmak, geleceğe taşımak ve günümüz iş dünyasıyla buluşturmak için yalnızca 1 hafta değil ! 365 gün çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda yıl içerisinde ülke genelinde gerçekleştireceğimiz program ve projeler kapsamında; Ahilik Teşkilatı'nın tarihî mirasının ve günümüzdeki öneminin kamuoyuyla buluşturulması, Ahilik değerlerinin özellikle genç nesillere aktarılması ve meslek ahlakı, üretim, kalite, güven, dayanışma ve toplumsal sorumluluk anlayışının güçlendirilmesi, günümüzde özellikle savunma sanayi başta olmak üzere birçok ürün ve teknolojinin üretim modellerinde uygulanarak başarıya ulaşmış Ahilik sisteminin kümelenerek üretim modelini tüm sektörlerimizin yönetim ve üretim modeli haline getirmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

AHİLİK MİRASIMIZI GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE GELECEĞE TAŞIYORUZ

Ahilik sisteminin gelecek kuşaklara aktarılmasının en önemli yollarından biri, gençlerimizi meslek, üretim, teknoloji, emek ve ahlak kavramlarıyla buluşturmaktır. Bu nedenle proje ve programlarımızda; mesleki ve teknik eğitim alan gençlerimizin, zanaatkârlarımızın, sanatkârlarımızın, sanayicilerimizin ve iş dünyamızı aynı platformlarda buluşturmaya, geleneksel meslek kültürü ile günümüz üretim ve teknolojilerinin birlikte tanıtılmasına özel önem veriyoruz.

AHİSİAD’ın hafta genelinde İstanbul' da gerçekleştireceği diğer programlar şöyle;

16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA

Düzenleyen : Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği

Yer : Pendik Nuh Kuçcuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Saat : 13.00 – 14.30

Konu : Konferans ve Kutlama Etkinlikleri -Ahilik Sisteminde Mesleki Eğitim Modeli -Ahilik Sisteminde Kalfa, Çırak ve Ustalık aşamaları, kural, kaide ve icazet sistemi -Ahilik Sisteminde uygulamalı eğitim modeli ve aşamaları

-Ahilik Sisteminin kümelenerek üretim modeli

-Ahilik Sisteminin günümüzde uygulanan sektörel ve dijital kümelenme modelleri -Soru – Cevap

17 EYLÜL 2026

Düzenleyen: Yalova Valiliği

-Ahilik Haftası Kutlama ProgramıAçık Hava Etkinlik

Saat: 11.00

Yer: Gazipaşa Caddesi Donanma Tesisi önü Yalova

Konuşmacı: İbrahim ÇAM

-Konferans Konu: Ahilik Kültürünün Modern Çağdaki Yeri

Saat: 14.30

Yer: Yalova Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu

18 EYLÜL 2026 CUMA

Düzenleyen : Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği

Yer : Pendik Batı Mahallesi Gazi Paşa Cadde Meydanı (Kuş Parkı)

Saat : 14.00-16.30

Konu : -Mehteran Dinletisi Açılış (Atalarımıza Saygı Duruşu ve Fatiha’nın okunması, ardından İstiklal Marşı’nın okunması) -Türkün Töresi Örste Demir Dövme Gösterisi

-Protokol Konuşmaları

-Şed Kuşatma Töreni (Kalfanın; ustasının ve bağlı bulunduğu kurumun şahitliğinde aldığı icazet neticesinde ustalık mertebesine yükseltildiği, Ahilik kural ve kaidelerine göre Ustalık Beratının gerçek hayattan bir sanayici iş insanına takdim edilmesi)

-Geleneksel Ahilik Beratı Takdim Töreni (Mesleğini Ahilik kural ve kaidelerine uygun şekilde icra ettiği, bağlı bulunduğu kurum tarafından onaylanan zanaatkâr ve iş insanlarına Ahilik Beratı takdim edilmesi)

-Ahi Duası ve Ahi İkramları

-Kapanış

Programların önemli unsurlarından biri de Ahilik disiplinlerinin gençlerle ve mesleki eğitimle buluşturulması olacak. Program kapsamında iş dünyası, zanaatkârlar ve sanatçılara ait ürün ve teknolojilerin sergileneceği zanaat atölyeleri oluşturulurken, mesleki ve teknik lise öğrencilerinin de etkinliklere aktif katılımı sağlanacak.