MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, Pendik Minibüsçü Esnafını Ziyaret Etti...

MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, esnaf buluşmaları kapsamında Pendik Minibüs Duraklarını ziyaret ederek, minibüsçü esnafları ile bir araya geldi. Burada ulaşım sektörünün temsilcileriyle bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinleyen ilçe başkanı Kır, sürpriz bir şekilde direksiyon koltuğuna geçerek, kısa süreliğine bir minibüsü kullandı.

MUHARREM KIR, MİNİBÜSÇÜ ESNAFININ SORUNLARINI DİNLEDİ

Esnaf buluşmaları kapsamında ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Pendik Minibüs Duraklarını ziyaret eden MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, minibüsçü esnafları ile bir araya geldi.

Burada minibüsçü esnafı ile bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinleyen ilçe başkanı Muharrem Kır, sürpriz bir şekilde direksiyon koltuğuna geçerek, kısa süreliğine bir minibüsü kullandı.

MİNİBÜSÇÜLER DERNEĞİ DE ZİYARET EDİLDİ

MHP İlçe Başkanı Muharrem Kır, Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde gerçekleştirdiği nostaljik minibüs turu sonrası partililerle birlikte Pendik Minibüsçüler Derneği’ni ziyaret ederek, ulaşım sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Kısa süreli sohbetlerin de olduğu dernek merkezinde başkan Kır, dernek yöneticilerinin talep ve sorunlarını dinledi.

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MİNİBÜSÇÜLERİN KENT İÇİ ULAŞIMDAKİ KRİTİK ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Renkli ve bir o kadar da keyifli anlara sahne olan ziyaret ile ilgili olarak MHP Pendik İlçe Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; minibüsçülerin kent içi ulaşımdaki kritik rolüne değinilerek; esnafın emeği, şehir hayatına sağladığı katkı ve kendine özgü müzik kültürüyle Pendik ulaştırmasındaki özgün yerine vurgu yapıldı.

Muharrem Kır’dan Ferdi Tayfur Şarkılarıyla Nostaljik Yolculuk...

​Ziyaret sırasında sürpriz bir şekilde bir minibüsün direksiyonuna geçen Muharrem Kır’ın minibüs kullandığı anlarda araçta merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un şarkılarının çalıyor olması da ziyarete nostaljik bir hava kattı. Sosyal medya paylaşımında usta sanatçı Ferdi Tayfur da rahmet ve dualarla yad edildi.

MHP Pendik İlçe Başkanlığı, gerçekleşen buluşmanın ardından minibüsçüler başta olmak üzere Pendik'te alın teri döken tüm esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.