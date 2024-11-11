Selçuk Geçer uyardı! Yüzde 60 seviyelerine kadar çıkacak

Yıl sonu enflasyon verilerini işaret ederek, ünlü ekonomist Selçuk Geçer önemli uyarılarda bulundu.



Yurttaşların en büyük sorunu, ekonomik çalkantılar ve giderek artan hayat pahalılığıdır. Milyonlarca çalışan ve emeklinin beklentileri, özellikle Aralık ayında açıklanacak asgari ücret zammı ile şekillenecek.



Selçuk Geçer'in değerlendirmeleri, bu zammın yaşam maliyetlerine karşı bir rahatlama ve refah sağlayıp sağlamayacağı konusunda dikkat çekti.

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"PİYASADAKİ GERÇEK ENFLASYONU YANSITMIYOR."



Enag ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri arasındaki farklılıkları inceleyen Geçer, gerçek enflasyonun ENAG verilerinin bile üzerinde olduğunu iddia etti ve "Gerçek hayattaki enflasyon, ENAG verilerinin bile üzerinde." Enflasyon azalmıyor, sadece artıyor. Eylül ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon yüzde 48 civarındaydı. Bununla birlikte, bu oran piyasadaki gerçek enflasyonu yansıtmadığını belirtti. Geçer, ENAG verilerinin gerçeğe daha yakın olduğunu belirtti.

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TÜİK'in enflasyon sepetindeki ağırlıkları eleştiren ekonomist Selçuk Geçer, gıda ve kiranın gerçek anlamda ne kadar önemli olduğunu verilere yansıtmadığını vurguladı. Geçer, "TÜİK, gıdanın ağırlığını yüzde 10 gibi gösteriyor ama insanların hayatında bu oran yüzde 60'a çıkabilir" diyor. Alternatif olarak, kira ücretlerinin düşük gösterildiğini gözlemliyoruz. Maaş zamlarını belirlemek için TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları kullanılıyor, bu da çalışan ve emeklileri daha da zor duruma sokuyor.

Geçer, TÜİK'in yıl sonuna kadar yüzde 40-45 aralığında bir enflasyon oranı açıklayabileceğini, ENAG verilerinin ise yüzde 100'lere çıkabileceğini söyledi. Selçuk Geçer, "Normal şartlarda Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun yükselmesi bekleniyor" diyor. TÜİK ve ENAG arasındaki farklılıklar bu nedenle ortaya çıkar. Ancak TÜİK verilerine göre zamlar yapılırsa, halkın alım gücünün daha da azalacağını söyledi.