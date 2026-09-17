PENDEF’ten Siyasi Partilere Ziyaret Turu...

PENDEF Başkanı Murat Çevik, federasyona üye dernek başkanları ile birlikte, Pendik’te faaliyet gösteren siyasi partileri ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ile başlayıp, MHP İlçe Başkanı Muharrem Kır ve Anahtar Parti İlçe Başkanı İsmail Büyükkayıkçı ile devam eden ziyaretlerde, Pendik’in gündemi, sivil toplum çalışmaları ve iş dünyası üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Pendik Dernekler Federasyonu (PENDEF) Genel Başkanı Murat Çevik, federasyona üye ilçede faaliyet gösteren derneklerin başkanlarıyla birlikte, AK Parti, MHP ve Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanlıklarına bir nezaket ziyaretinde bulundu. Gün boyunca devam eden ziyaretlerde PENDEF heyeti, Pendik’in sosyal, siyasi ve ekonomik gündemi üzerine ilçe başkanları ile karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

İLK DURAK AK PARTİ

Murat Çevik başkanlığındaki PENDEF heyetinin ilçedeki siyasi partilere yönelik başlattığı ziyaret turunun ilk adresi AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı oldu. PENDEF Başkanı Murat Çevik ve beraberindeki dernek başkanları, burada AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ile bir araya geldi. Pendik’in gündeminde yer alan konuların paylaşıldığı görüşmede, Pendik’teki sosyal ve siyasi gelişmeler ile ekonomik gündeminin yanı sıra ilçedeki derneklerin faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ele alındı.

Ziyarette konuşan PENDEF Başkanı Murat Çevik, derneklerin Pendik’in önemli bir parçası olduğunu belirterek, farklı görüş ve siyasi anlayışlarla da olsa bir araya gelerek, ilçenin ortak meseleleri üzerine konuşmanın önemli olduğunu ifade etti. Karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı buluşma, Pendik’in ortak meseleleri üzerine yapılan değerlendirmeler sona erdi.

MHP’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

PENDEF heyetinin ikinci ziyaret adresi MHP Pendik İlçe Başkanlığı oldu. Burada kısa bir süre önce İlçe Başkanlığı görevine yeni seçilen Muharrem Kır ile bir araya gelen PENDEF Başkanı Murat Çevik ve beraberindeki dernek başkanları, ilçe başkanı Muharrem Kır’a hayırlı olsun diyerek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Pendik siyaseti ve sivil toplum faaliyet ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette açıklamalarına ilçe başkanı Muharrem Kır’ı tebrik ederek başlayan Başkan Murat Çevik, PENDEF tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunanar PENDEF olarak farklı siyasi parti ve sivil toplum temsilcileriyle iletişim halinde olmayı önemsediklerini ifade etti.

ANAHTAR PARTİ’DE MANTI İKRAMLI SOHBET

Murat Çevik başkanlığındaki PENDEF heyetinin bir sonraki ziyaret adresi Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanlığı oldu. Burada geçtiğimiz haftalarda göreve atanan İlçe Başkanı İsmail Büyükkayıkçı ile bir araya gelen heyet, kendisini tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanı İsmail Büyükkayıkçı, PENDEF Başkanı Murat Çevik ve dernek başkanlarına, ilçe binasının bahçesinde mantı ikramında bulundu.

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Buluşmanın devamında Büyükkayıkçı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu görüntülü arayarak PENDEF heyetinin ziyareti hakkında bilgi verdi. Büyükkayıkçı ayrıca 26 Eylül’de düzenlenecek ilçe binası açılış programına dernek başkanlarını davet etti.

GÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ METİN ÇİÇEK’İN OFİSİNDE YAPILDI

Siyasi parti ziyaretlerinin ardından PENDEF Başkanı Murat Çevik ve beraberindeki dernek başkanları, Pendik Kavakpınar Bitlisliler Derneği Başkan Vekili Metin Çiçek’in ofisinde bir araya geldi. Günün bir değerlendirmesinin yapıldığı buluşmada, dernek başkanları arasında sohbet ve fikir alışverişi devam etti. Program, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

“AMACIMIZ PENDİK’TE İLETİŞİMİ VE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK”

Gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili bir değerlendirme yapan PENDEF Başkanı Murat Çevik, gerçekleştirdikleri ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek, farklı kesimlerle iletişimi geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Çevik açıklamasında, “Bugün dernek başkanlarımızla birlikte Pendik’te güzel ve verimli bir program gerçekleştirdik. AK Parti, MHP ve Anahtar Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, hem kendileriyle tanışma ve sohbet etme fırsatı bulduk, hem de Pendik’le ilgili konularda fikir alışverişinde bulunduk. Her gittiğimiz yerde samimi ve güzel bir karşılık gördük. Bizim amacımız Pendik’te derneklerimiz, siyasi partilerimiz ve iş dünyamız arasında iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek. Bu ziyaretlerimizi önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.

PENDEF HEYETİNDE YER ALAN DERNEK BAŞKANLARI ŞUNLAR

Siyasi partilere yönelik gerçekleştirilen ziyaret programına PENDEF Başkanı Murat Çevik’in yanı sıra İstanbul Dinarlılar ve Dinarı Sevenler Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Türkyılmaz, Pendik Mardinliler İl Derneği Başkanı Abdullah Akcan, Düzce Federasyon Başkanı Faruk Çakmak, Anadolu Yakası Siirtliler Dernek Başkanı Mesut Altun, Pendik Muş ve İlçeleri Dernek Başkanı Fesih Sezgin, PEKSEM Kurucu ve Onursal Başkanı Erdinç Yenigül, Kaynarca Samsunlular Derneği Başkan Vekili İlkay Aydoğan, Onur Yıldız, Ardahan İl Dernekler Başkanı Azimkar Altıntaş, Gümüşhane Dernek Başkanı Yavuz Selim Küçük, Karaman Kaşgaleliler Derneği Başkanı Mustafa Yavuzaslanlıoğlu, Diyarbakır Çüngüş Dernek Başkanı Mithat Aktağ, Pendik Kavakpınar Bitlisliler Derneği Başkan Vekili Metin Çiçek, Sinoplular Derneği Başkanı Cemil Özgül ve Yardımcısı Hüseyin Kartal, PENDEF Genel Sekreteri Taşkın Şahin, Anadolu Yakası Posof Dernek Başkanı Ferman Güner, Pendik Afyonkarahisar Dernek Başkanı Osman Batı ve Yardımcısı Emin Altunel ile Afyonkarahisar Bolvadinliler Dernek Başkanı Basri Eryılmaz katıldı.