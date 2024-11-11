Mezarlıkta ölü bulunmuştu: Şirin'in otopsi sonucunda, igrenç gerçek ortaya çıktı!

Şişli'de mezarlıkta cesedi bulunan 6 yaşındaki Şirin'in otopsi sonucunda cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin'e ilişkin yürütülen soruşturmada, kız çocuğunun otopsisinde cinsel istismar bulguları tespit edildi.

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan otopsi sonucunda yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

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