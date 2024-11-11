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Mezarlıkta ölü bulunmuştu: Şirin'in otopsi sonucunda, igrenç gerçek ortaya çıktı!

Şişli'de mezarlıkta cesedi bulunan 6 yaşındaki Şirin'in otopsi sonucunda cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Mezarlıkta ölü bulunmuştu: Şirin'in otopsi sonucunda, igrenç gerçek ortaya çıktı!
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Şişli'de mezarlıkta cesedi bulunan 6 yaşındaki Şirin'in otopsi sonucunda cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin'e ilişkin yürütülen soruşturmada, kız çocuğunun otopsisinde cinsel istismar bulguları tespit edildi.
Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan otopsi sonucunda yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Mezarlıkta ölü bulunmuştu: Şirin'in otopsi sonucunda, igrenç gerçek ortaya çıktı!

Yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

Mezarlıkta ölü bulunmuştu: Şirin'in otopsi sonucunda, igrenç gerçek ortaya çıktı!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

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Kaynak:AA

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