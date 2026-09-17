Kaymakam Mehmet Yıldız’dan AHİSİAD’a Ahilik Haftası Tebrik Ziyareti…

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ahilik Haftası münasebetiyle Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne (AHİSİAD) bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, Kaymakam Mehmet Yıldız’a AHİLİK Haftası özel hediyesini de takdim etti.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ahilik Haftası münasebetiyle Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne (AHİSİAD) bir nezaket ziyaretinde bulundu. AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Mehmet Yıldız, dernek merkezinde çeşitli ikramlar ve anlamlı bir hediye takdimiyle ağırlandı.

Ahilik kültürünün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve esnaf ile iş dünyası arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine yönelik özel bir anlam taşıyan ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

AHİLİK GELENEĞİNİN ÖNEMİ ELE ALINDI

Ziyarette, yüzyıllardır Anadolu'nun ticari ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan Ahilik teşkilatının temel değerleri üzerinde duruldu. Ahiliğin; dürüstlük, güven, meslek ahlakı, dayanışma, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri esas alan köklü bir medeniyet mirası olduğu ifade edildi.

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Görüşmede Ahilik Haftası’nın, bu değerlerin hatırlanması ve günümüz iş dünyasında yaşatılması açısından önemli bir vesile olduğuna dikkat çekilirken, esnaf ve iş insanlarının mesleki faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemini de vurgulandı.

AHİSİAD’DAN ANLAMLI AHİLİK HAFTASI ÖZEL HEDİYESİ

Ziyarette, AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam tarafından Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ahilik kültürünün tarihî mirasını simgeleyen özel bir hediye takdim edildi.

Başkan Çam, 12. yüzyılda Selçuklu döneminde Karaman’daki Ahi esnafına tevdi edildiği ifade edilen ve asırlardır titizlikle korunan tarihi Ahi Sancağı’nın tıpkıbasımını Kaymakam Yıldız’a sundu. El işçiliğiyle hazırlanan ve Ahilik Haftası’na özel olarak takdim edilen sancak, Ahilik geleneğinin tarihî köklerine ve kültürel mirasına dikkat çeken anlamlı bir hediye olarak dikkat çekti.

“AHİLİK DEĞERLERİNİ YAŞATMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ahilik kültürünün yalnızca geçmişten günümüze ulaşan tarihî bir miras olmadığını, aynı zamanda iş ve ticaret hayatına rehberlik eden evrensel değerler bütünü olduğunu ifade etti.

İbrahim Çam; dürüstlük, güven, emeğe saygı, alın teri, kardeşlik ve dayanışma gibi Ahilik değerlerinin günümüzde de büyük önem taşıdığını belirterek, bu anlayışın iş dünyasında ve toplum hayatında yaşatılmasına katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Pendik İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız da, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam ve yönetiminin Ahilik Haftası’nı tebrik ederek, gerçekleştirecekleri Ahilik Haftası programlarında üstün başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.