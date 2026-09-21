Usulsüz vatandaşlık soruşturması sürüyor: 30 şirkete kayyum atandı...

Usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında 72 şüpheli gözaltına alındı. 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek'in paylaşımında şu bilgiler yer aldı:

"Vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu bu sabah gerçekleştirilmiştir.

“687 KİŞİ USULSÜZ ŞEKİLDE TÜRK VATANDAŞI YAPILDI”

İlk dalgada ‘Babacan İnşaat’ bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı.

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“274 SATIŞ İŞLEMİNİN MUVAZAALI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ”

İkinci dalgada ise ‘Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat’ üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelenmiş; bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir.

"30 ŞİRKETE EL KONULARAK KAYYUM ATANDI"

Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır.

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır."

İLK DALGA OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz ay İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirtilen kişilere operasyon düzenlenmişti. Gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı, 7 şirkete kayyum atanmıştı. 687 kişinin vatandaşlığının iptal edileceği belirtilmişti. Gözaltına alınanlardan 32'si tutuklanmıştı.

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