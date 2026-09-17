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Tuzla Belediyesi’nden üniversiteli gençlerin ailelerine eğitim desteği

Tuzla Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla ailelerine yönelik Üniversite Aile Eğitim Desteği programını başlattı. Destekten yararlanmak isteyenler, 15 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Tuzla Belediyesi’nden üniversiteli gençlerin ailelerine eğitim desteği
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Tuzla Belediyesi’nden üniversiteli gençlerin ailelerine eğitim desteği

Tuzla Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla ailelerine yönelik Üniversite Aile Eğitim Desteği programını başlattı. Destekten yararlanmak isteyenler, 15 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Tuzla Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim sürecinde ailelerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Üniversite Aile Eğitim Desteği için başvurular başladı. İlçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin ailelerini kapsayan destek programına başvurular 31 Ekim’e kadar devam edecek.

Başvurular, Tuzla Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online olarak yapılabileceği gibi Tuzla Belediyesi Çözüm Noktaları’ndan şahsen de gerçekleştirilebilecek.

“GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, eğitim hayatında gençlerin ve ailelerinin yanında olmayı önemsediklerini belirterek, “Gençlerimizin eğitim yolculuğunda ailelerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Üniversite, gençlerimizin hayatında yeni bir başlangıç. Bu süreçte onların yalnızca eğitim hayatlarını değil, ailelerinin karşılaştığı ekonomik yükü de gözetiyoruz. Üniversite Aile Eğitim Desteğimizle ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız” dedi.

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Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe katkı sunduğunu ifade eden Bingöl, “Bizim için her gencimizin eğitimine devam edebilmesi, hayallerinin peşinden gidebilmesi çok kıymetli. İlkokuldan liseye kadar olduğu gibi üniversite yıllarında da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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BAŞVURULAR 31 EKİM’E KADAR

Üniversite Aile Eğitim Desteği için başvurular 15 Eylül’de başladı. Başvurular 31 Ekim tarihine kadar Tuzla Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online olarak veya Tuzla Belediyesi Çözüm Noktaları’ndan şahsen yapılabilecek.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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