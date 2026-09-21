  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. TFF'den Türk futbolunu sarsacak yeni cezalar yolda: "Parası olan yapar" dönemi bitiyor!

TFF'den Türk futbolunu sarsacak yeni cezalar yolda: "Parası olan yapar" dönemi bitiyor!

TFF'nin Süper Lig'deki hakem tartışmalarının ardından yeni bir disiplin sistemi hazırladığı öne sürüldü. İngiltere'deki modele benzer şekilde tekrarlanan ihlallerde cezaların artırılması, hak mahrumiyeti yaptırımlarının uygulanması ve maç öncesi açıklamalarda standart cezanın iki katına çıkılması planlanıyor.

TFF'den Türk futbolunu sarsacak yeni cezalar yolda: "Parası olan yapar" dönemi bitiyor!
Yayınlanma:

TFF'den Türk futbolunu sarsacak yeni cezalar yolda: "Parası olan yapar" dönemi bitiyor!

TFF'nin Süper Lig'deki hakem tartışmalarının ardından yeni bir disiplin sistemi hazırladığı öne sürüldü. İngiltere'deki modele benzer şekilde tekrarlanan ihlallerde cezaların artırılması, hak mahrumiyeti yaptırımlarının uygulanması ve maç öncesi açıklamalarda standart cezanın iki katına çıkılması planlanıyor.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi.

TFF'den Türk futbolunu sarsacak yeni cezalar yolda: "Parası olan yapar" dönemi bitiyor!

İNGİLTERE SİSTEMİ ÖRNEK ALINACAK

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre; TFF, kulüp ve yöneticilerin hakemler, MHK ve federasyon hakkında yaptığı açıklamalara yönelik yaptırımları yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni modelde para cezalarının sabit kalmaması ve aynı ihlalin tekrarlanması halinde yaptırımların katlanarak artırılması planlanıyor.

SADECE PARA CEZASI OLMAYACAK

Düzenlemenin yalnızca para cezalarıyla sınırlı kalmayacağı, kulüp yöneticileri hakkında daha ağır hak mahrumiyeti yaptırımlarının da uygulanmasının gündemde olduğu aktarıldı. Bu düzenlemeyle birlikte "Cezasını öder, konuşurum" anlayışının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARA İKİ KAT CEZA

Hazırlanan modelde dikkat çeken başlıklardan biri de açıklamaların maçtan önce yapılması olacak. Habere göre hakemleri veya kurulları karşılaşma öncesinde baskı altına almaya yönelik açıklamalarda standart cezanın iki katının uygulanması planlanıyor.TFF'nin söz konusu düzenlemeyi kısa süre içerisinde resmileştirerek yürürlüğe koymasının beklendiği bildirildi. Bu aşamada düzenleme henüz resmi bir TFF kararı olarak açıklanmış değil.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu neden gözaltına alındı?Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu neden gözaltına alındı?

Kozinoğlu soruşturmasında son dakika: Kurtlar Vadisi'ndeki "Kazım Kaşifoğlu" ifadeye çağrıldıKozinoğlu soruşturmasında son dakika: Kurtlar Vadisi'ndeki "Kazım Kaşifoğlu" ifadeye çağrıldı

Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor!Meteoroloji peş peşe uyardı: İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosu belli oldu: 4 isim ilk kez katılacak...
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kadrosu belli oldu: 4 isim ilk kez katılacak...
Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı!
Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı!
Oğuz Çetin Fenerbahçe'den gidiyor mu? Yerine gelecek o isim kim?
Oğuz Çetin Fenerbahçe'den gidiyor mu? Yerine gelecek o isim kim?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Ünlü yorumcuları tek taraf etti: Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?
Ünlü yorumcuları tek taraf etti: Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?
İstifa krizi sonrası İsmail Kartal'dan bambaşka açıklama: Herkes arkamdan iş çeviriyor!
İstifa krizi sonrası İsmail Kartal'dan bambaşka açıklama: Herkes arkamdan iş çeviriyor!
İsmail Kartal'ın istifası sonrası ortalık karıştı: Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler!
İsmail Kartal'ın istifası sonrası ortalık karıştı: Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler!