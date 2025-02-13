Tuzla, 187 farklı lokasyonda bin 964 güvenlik kamerasıyla izleniyor

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl öncülüğünde, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla, 30 yeni lokasyona daha kamera montajı gerçekleştirildi. Tuzla, 187 farklı lokasyonda 1964 güvenlik kamerası ile 7/24 izlenmeye başlandı.

Tuzla Belediyesi, ilçenin güvenliğini daha da güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Yeni güvenlik kameraları, özellikle daha önce kamera bulunmayan Akfırat Mahallesi başta olmak üzere, ilçedeki parklarda, okullarda, ibadethanelerde ve farklı hizmet alanlarında kuruldu. Böylelikle çocukların parklarda, okullarda güven içinde vakit geçirdiği, yetişkinlerin de ilçenin farklı lokasyonlarında gönül rahatlığıyla hareket edebildiği bir alan yaratılmış oldu.

“GÜVENLİ PARKLAR, SOKAKLAR VE HUZURLU BİR TUZLA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Tuzla'nın dört bir yanında güvenlik önlemlerimizi artırarak, komşularımızın huzurunu ve güvenliğini önceliğimiz haline getiriyoruz. Her geçen gün daha güvenli parklar, sokaklar ve huzurlu bir Tuzla için çalışıyoruz. Hem küçüklerin hem de büyüklerin güvenliği bizim için çok önemli. Bu projeyle birlikte ilçemizin her köşesinde güvenli bir yaşam sağlamak amacındayız” dedi.

Yayla Çocuk Parkı’ndaki kameraları oldukça beğenen Şehnaz Akyol, “Çocuklarımı parka getirdiğimde her zaman daha güvenli hissetmek istiyorum. Kamera sistemlerinin kurulması çok iyi bir adım olmuş. Şimdi çocuklarım burada özgürce oynayabiliyor, ben de rahatça izleyebiliyorum. Bu güvenlik önlemleri, gerçekten biz aileler için çok önemli” diye konuştu.

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Çocuklarıyla parka gelen Ahmet Yürekli ise “Çocuklarım parkta oynarken gönlüm rahat. Bu kameralar sayesinde onların güvenliği sağlanıyor ve ben de içim rahat bir şekilde buradaki vakitlerini izleyebiliyorum. Belediye tarafından atılan bu adım, tüm aileler için çok kıymetli” dedi.