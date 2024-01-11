Tutuklu eski belediye başkanına tahliye! Deprem soruşturmasında tutuklanmıştı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 38 kişiye mezar olan Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı'nın davasında eski eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tahliye edildi.

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Tutuklu eski belediye başkanına tahliye! Deprem soruşturmasında tutuklanmıştı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu sanıklardan eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan apartmanın enkazında kalan 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Yıkılan Emek Apartmanı soruşturması çerçevesinde 9 sanık hakkında dava açılırken, Nurdağı Belediye Başkanı Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T. isimli şahıslar tutuklandı.

Tutuklu eski belediye başkanına tahliye! Deprem soruşturmasında tutuklanmıştı

9 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVA İSLAHİYE AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Emek Apartmanı'na ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer sanıklar ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu eski belediye başkanına tahliye! Deprem soruşturmasında tutuklanmıştı

NURDAĞI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.'nin tahliyesine karar verdi. Heyet, eksik olan hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Emek Apartmanı da yıkılmış ve 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralanmıştı. Yıkılan Emek Apartmanı soruşturması çerçevesinde aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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