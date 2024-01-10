Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Cihazların hızına hız katacak!

CES 2024 teknoloji fuarında, uzun zamandır beklenen Wi-Fi 7 standardı nihayet resmileşti. Wi-Fi Alliance endüstri grubu bugün standardın kilitli olduğunu doğruladı. Wi-Fi 7'yi destekleyecek cihazları sertifikalandırmaya başladı.

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Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Cihazların hızına hız katacak!

Wi-Fi Alliance'tan bugün yapılan basın açıklamasıyla beraber duyuruldu. 233 milyondan fazla cihazın 2024'ün sonuna kadar Wi-Fi 7 sertifikası onayını alacağını iddia ediyor. Tabii ki, Amazon'un Eero, NETGEAR ve diğerleri gibi bazı Wi-Fi yönlendirici şirketleri birkaç ay önce resmi sertifika olmadan Wi-Fi 7 ürünlerini satmaya başladı.

Bir üründe Wi-Fi 7 Sertifikalı logo görürseniz, bu, Wi-Fi Alliance'tan standardın gereksinimlerini geçtiğinin teyididir.

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Wİ-Fİ 7 ÖZELLİKLERİ

Wi-Fi Alliance, merakla beklenen yeni nesil kablosuz ev interneti olan Wi-Fi 7'yi destekleyen cihazları resmi olarak onayladı. 2024'ten itibaren, bu standartla donatılmış telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve yönlendiricilerin Wi-Fi 6E'ye kıyasla önemli hız ve verimlilik kazanımları sağlaması bekleniyor.

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Wi-Fi 7, 6GHz bandı için "yerden inşa edilmiş ilk nesil" olarak müjdeleniyor ve yüksek bant genişlikli akış ve düşük gecikmeli kablosuz oyun için gelişmiş performans sunuyor.

Wi-Fi 7, 320MHz'e ulaşan çift Kanallı Bant Genişliği sunuyor. Potansiyel olarak saniyede iki gigabitten fazla kablosuz indirme sağlar. Bir tür kablosuz bağlantı toplama biçimi olan çoklu Bağlantı İşlemi (MLO), aynı anda birden fazla bant kullanarak daha fazla hız ve kararlılık vaat ediyor.

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