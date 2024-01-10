Son 1 yıldır altını olan 2'ye katladı! Altın yaklaşık yüzde 90 kazandırdı!

Altın fiyatları yükseldi, en iyi yatırım altın oldu. Gram altın geçen yıl Ocak ayından itibaren yüzde 90 oranda artışla ikiye katlandı.

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Son 1 yıldır altını olan 2'ye katladı! Altın yaklaşık yüzde 90 kazandırdı!

Altın fiyatları yükseldi, enflasyondan korunmak isteyen vatandaşlar altın yatırımına yöneldi. Gram altın fiyatı geçtiğimiz Ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 90 oranında artış gösterdi.

Altın fiyatları yükselişini sürdürerek yatırımcısının ilgisini çekmeye devam ediyor. 2023’ün Ocak ayında bin 100 lira seviyelerinde fiyatlanan gram altın bugün Kapalıçarşı’da 2 bin 50 liradan satılıyor. Son 1 yılda yaklaşık yüzde 90 getiri sağlayan altın güvenli liman olarak da ilgi çekiyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 3 bin 372 liradan, yarım altın 6 bin 735 liradan, tam altın 13 bin 426 liradan alıcı buluyor.

Son 1 yıldır altını olan 2'ye katladı! Altın yaklaşık yüzde 90 kazandırdı!

‘‘ENFLASYONDAN KORUNMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR ALTIN YATIRIMINA YÖNELDİ’’

Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı’dan kuyumcu Anıl Şengül, ‘‘Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 50 lira civarında alıcı buluyor. Geçen seneye göre altın yüzde 90 civarında artış gösterdi. Enflasyondan korunmak isteyen vatandaşların altına yöneldiğini gördük. Sarrafiye grubu altınlara talep var, yatırım amaçlı alındığı için işlemesiz altınlar tercih ediliyor’’ dedi.

Altının yükseliş nedenlerinden de bahseden Şengül, ‘‘Tüm dünyada enflasyon sorunu var. İsrail’in Filistin’e saldırıları var. Geçen sene de Rusya - Ukrayna savaşı altına yükseliş olarak yansıyordu. Küresel riskler nedeniyle altın fiyatları artıyor. Altın bu dönemlerde güvenli liman olarak dikkat çekiyor’’ diye konuştu.

Son 1 yıldır altını olan 2'ye katladı! Altın yaklaşık yüzde 90 kazandırdı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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