İşsizlik rakamları yeniden artışta: İşsizler kervanına binlerce yeni kişi katıldı!

2024 yılı gelmeden paylaşılan işsizlik raporu kara kara düşündürüyor. Asgari ücretin zam görmesiyle birlikte potansiyel işsizlik rakamlarının daha da yukarı çıkacağı düşünülüyor. 2023 Kasım ayına ilişkin veriler neredeyse çift haneye işaret ediyor. İşte açıklanan rakamlar…

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İşsizlik rakamları yeniden artışta: İşsizler kervanına binlerce yeni kişi katıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü istatistiklerini paylaştı. Sabah saatlerinde açıklanan verilerde yeniden artışa dikkat çekildi. Yeni yıl öncesi gelen artış, 2024’ü de tetikleyeceğinin önünü açabilir.

Uzmanlar, 2024 yılında işsizlik oranlarının çift haneye çıkabileceğini söylüyor. İşverenin ücret noktasında yaşayacağı sıkıntıyla beraber işçi çıkarma oranlarının yükseleceği öngörülüyor.

İŞSİZLİK ORANLARI YÜZDE 9’A DAYANDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %9,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan azalarak %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,4 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti.

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