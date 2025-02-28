Türkmenlerin beklediği o an: Irak’ta bir vilayette daha resmi yazışmalarda Türkçe kullanılacak...

Irak'ta, Kerkük'ün ardından Salahaddin vilayetinde de devlet kurumlarında yapılan tüm resmi yazışmalarda Arapçanın yanı sıra Türkçenin de kullanılacağı açıklandı. Anayasada yer alan ancak yıllardır uygulanmayan bu hak, Türkmenler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Hayatını Irak’ta sürdüren Türkmen vatandaşla için önemli bir gelişme yaşandı! Kerkük’ün ardından Salahaddin vilayetinde de resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılacağı açıklandı.

Anayasada yer alan ancak yıllardır uygulanmayan bu hak, Türkmenler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Resmi kurum tabelalarında da Türkçe yer alacak.

TÜRKÇE RESMİ DİL OLDU

Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Irak Anayasası'nın 4. maddesi gereğince, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiğini ve resmi yazışmalarda kullanılma hakkına sahip olduğunu belirtirken şunları kaydetti;

''Bu anayasal maddeye dayanarak artık Salahaddin vilayetinde, kent merkezi, ilçeler, kasabalar ve köylerdeki tüm resmi yazışmalarda Türkçe kullanılabilecek. Sadece resmi yazışmalarda değil devlet kurumlarının tabelalarında da Arapçanın yanında Türkçenin yer alacak.''

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Salahaddin vilayetinde Türkmenlerin, Araplardan sonra ikinci büyük etnik grup olduğunu vurgulayan Neccar, bu adımın Türkmenlerin ülke genelinde tüm haklarının korunması adına atıldığını kaydetti.

YASANIN UYGULANMASI TÜRKMENLERİ SEVİNDİRDİ

Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde yaşayan Ahmet Abbas, yaşanan gelişmeden dolayı büyük bir sevinç içinde olduğunu belirtti. Abbas, Türkçenin resmi yazışmalarda kullanılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uzun zamandır bu yasanın uygulanmasını beklediklerini ancak bir türlü yürürlüğe girmediğini belirten Abbas, ''Artık Salahaddin'deki resmi kurumlarda Türkçeyi görmek büyük bir hayaldi ve gerçek oldu. Özellikle devrik Baas Partisi döneminde Türkçe konuşmak bile yasaktı. Resmi yazışmalarda ve kurum tabelalarında Türkçeye yer verilmesi, kentteki Türkmen varlığının ve ağırlığının bir kanıtı. Bu anayasal hakk yalnızca Salahaddin'de değil Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı tüm bölgelerde uygulanmalı.'' dedi.



16 YIL ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkeş Muhammet Tuzlu ise Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde Türkçe eğitim veren okulların açıldığını hatırlatarak, resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılmasını anayasal bir hak olduğunu, söz konusu gelişmeyi olumlu bulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 16 yıl önce bu konunun Salahaddin İl Meclisi gündemine getirildiğini belirten Tuzlu, ancak dönemin koşulları nedeniyle yasanın uygulanamadığını ifade etti.

Kararla Salahaddin vilayetinde Türkmenlerin anadillerini resmi alanda kullanma hakkı hayata geçirilmiş oldu.

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