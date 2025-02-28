Pendik Belediyesi’nden Emeklilere Ramazan’da %50 İndirim

Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçede yaşayan emeklilere özel iftar kampanyası başlattı. Belediye’ye bağlı 4 sosyal tesiste emekliler ve bir misafiri iftar menülerinden %50 indirimle faydalanabilecek. Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Pendik Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak emeklilere yönelik iftar indirimi kampanyası başlattı. İlçedeki sosyal tesislerde uygulanacak olan bu kampanya kapsamında emekliler ve yanlarında getirecekleri bir misafirle birlikte iftar menülerinden %50 indirimli faydalanabilecek.

Kampanya; PenCR Sahil, PenCR Hayaltepe, PenCR Koru ve Güzelyalı Sosyal Tesisleri’nde geçerli olacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek indirimli iftar uygulamasıyla özellikle emekli vatandaşların bütçelerine destek olunması ve Ramazan’ın birlik beraberlik ruhuna katkı sağlanması amaçlanıyor. Emekli vatandaşlar, sosyal tesislere giderek veya online rezervasyon yaparak iftar menülerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

“Emekli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Konuyla ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Pendik Belediyesi olarak emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.