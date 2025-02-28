Türk Ordusu’na 'satılmış' demişti: Yargı CHP’li o ismin cezasını kesti!

Katıldığı televizyon programında Türk Ordusu’na “satılmış” diyen CHP’li Ali Mahir Başarır, mahkeme tarafından tazminat cezasına çarptırıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın, Ali Mahir Başarır’ın ödeyeceği tazminatı ihtiyacı olan şehit aileleri ve gaziler için kullanacağı öğrenildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır 2020 yılında katıldığı bir televizyon programında “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerini kullanmıştı. Başarar'ın bu sözleri büyük tepki görmüş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Açılan soruşturma kapsamında Ali Mahir Başarır'ın cezası belli oldu. CHP’li Ali Mahir Başarır, mahkeme tarafından tazminat cezasına çarptırıldı.

TAZMİNAT ŞEHİT AİLERİNE KULLANILACAK

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Ali Mahir Başarır’ın ödeyeceği tazminatı ihtiyacı olan şehit aileleri ve gaziler için kullanacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

"DEVLETİN ORDUSU KATAR'A SATILMIŞ"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı programda, ‘mandacılık’ konuşulurken “Cumhuriyet tarihinde devletin ordusu ilk kez Katar’a satılmış” sözlerini sarf etmiş ve bu sözler büyük tartışmalara neden olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Katıldığı bir TV programında ‘Türk ordusu satılmış’ diyen 27. dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, TCK’nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır” diye açıklamada bulnumuştu.

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SİYASİLERDEN TEPKİ GELMİŞTİ

ÖMER ÇELİK: ŞUURSUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. ‘Türk Ordusu satılmış’ diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusu’na her türlü saygısızlığı mahkûm ediyoruz. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye’de, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz.

Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz. Kahraman Ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir.”

FAHRETTİN ALTUN: LANETLİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan, “Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur” dedi.

İBRAHİM KALIN: ÇİRKİN BİR DİL

MİT Başkanı İbrahim Kalın, sosyal medyada, “Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusu’na dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır” mesajını paylaştı.

HULUSİ AKAR: HESABI HUKUKTA SORULACAKTIR

Dönemin Milli Savunma Bakanı Akar, CHP’li Başarır’ın sözlerine şu tepkiyi gösterdi: “Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.”

MSB: GAYRİ MİLLİ DİLİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Başarır’ın sözlerine sert tepki vardı. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.”

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