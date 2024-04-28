Türkiye’ye dış kaynak gelmiyor mu? Bakan Şimşek, söylentilere karşılık verdi…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada ve piyasada konuşulan haberlere karşı yanıt verdi. “Türkiye’ye dış kaynak gelmiyor” iddialarını yalanlayan Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

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ŞİŞECAM’DAN EN BÜYÜK İHRACAT

Borsa İstanbul’da işlem gören ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Şişecam, önemli başarıya imza attı. Şirket, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Konu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı, “Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt. Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor” yorumunu yaparak karşılık verdi.

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BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLAMASINI SÜRDÜRDÜ

Bakan Mehmet Şimşek, Şişecam’ın en büyük tahvil ihracı haberini göstererek, iddiaları yalanladı ve sözlerine devam etti;

“2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a; reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi.

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Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti.”

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