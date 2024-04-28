Süper kredi fırsatı! 100 bin TL için acele edin

Ziraat Bankası müşterilerine güzel haber! 100 bin TL ödeme yapılıyor. Dev kredi hakkında tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

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Süper kredi fırsatı! 100 bin TL için acele edin

Başvuru yapan müşteriler için 100 bin TL'lik bir ödeme! Her şey aynı gün hesaplanıyor! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 100 BİN TL'LİK ÖDEME

Bankaların kredi kampanyaları, nakit sıkıntısı olan müşterilerin ilgisini çekiyor. Ziraat Bankası son olarak müşterilere uygun faiz oranlarıyla 100 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Bankanın tüm müşterileri kredi başvurusunda bulunabilir.

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Kredi şartlarını karşılayan müşterilerin başvuruları anında onaylanacak ve ödemeler aynı gün hesaba yatacak. Müşteriler aynı zamanda üç ay boyunca taksit ödemelerini erteleyebilecek. Faiz oranları uygun olan ihtiyaç kredisinin taksit ödemeleri için 24 aylık bir vadeye sahiptir. Bankanın kredi kampanyasından yararlanmak için hemen banka şubelerinden veya web sitelerinden başvuru yapabilirsiniz.

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