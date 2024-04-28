Zengin Baba Yolsul Baba yazarı Riyosaki uyardı: ABD ekonomisi “buhran” geçirebilir!!!

Net göstergeler olarak son çeyrek 2023 için GSYİH'da %3,4'lük bir artış vardı. Ancak 2024 birinci çeyrekte %1,6'lık bir artışla ortalamanın altında ekonomik büyümeye işaret ediyor. Kiyosaki, ekonomi için yumuşak bir inişin olası olmadığını iddia ediyor.

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KİYOSAKİ, AMERİKAN EKONOMİSİ “BUHRAN” YAŞIYOR

Zengin Baba Yoksul Baba'nın yazarı Robert Kiyosaki, ABD ekonomisinin depresyonda olduğu konusunda uyardı. Kiyosaki, Perşembe günü sosyal medya platformu X'te ABD ekonomisinin durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bunu bir “buhran” olarak nitelendirdi.

Ekonomik büyümenin ortalamanın altında olduğu bir dönem olarak depresyonu tanımladı. Ekonomi genişlerken tam potansiyeline ulaşmadığını belirtti. Bu düşük performansın göstergeleri olarak 4. çeyrek 2023'te %3,4'lük bir büyüme ve 2024'ün ilk çeyreğinde %1,6'lık bir artıştan bahsederek son istatistiklere işaret etti.

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ÜNLÜ YAZARDAN YATIRIMCILARA UYARI

Kiyosaki ayrıca, ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş elde etme olasılığının altını çizerek önümüzdeki potansiyel zorlukların sinyalini verdi. Ünlü yazar, ABD ekonomisinin birçok kez depresyonun kenarında sallandığı konusunda uyardı.

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Geçen yılın Aralık ayında, Başkan Joe Biden, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell'ı özellikle eleştirdi. Ek olarak, ekonomi için yumuşak bir iniş fikrini reddetti ve "çarpış iniş"in çok daha muhtemel olduğunu iddia etti.

Şubat ayında Kiyosaki, yaklaşmakta olan bir küresel ekonomik çöküşü tahmin ederek ve hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki kırılganlıklara işaret ederek endişelerini yineledi. Ayrıca, büyüyen ulusal borcun önemli bir sorun olduğunu ısrarla vurguladı.

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