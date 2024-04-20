Türkiye’nin yarısı sel, fırtına ve sağanak yağmura teslim oldu: Görüntüler adeta felaketi yansıttı…

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 45 il için sarı kod uyarısı yapmıştı. Gece başlayan sağanak yağış Cumartesi günü de devam etti. Birçok il ve ilçede hayat durma noktasına geldi. Hortum, fırtına ve sel kameralara yansıdı…

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Türkiye’nin yarısı sel, fırtına ve sağanak yağmura teslim oldu: Görüntüler adeta felaketi yansıttı…

Yurdun batısı, 20 Nisan Cumartesi günü felaketi yaşadı. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan doğa olayları insan hayatını zor hale getirdi.

İzmir’de Hortum, Ankara’da fırtına ve Antalya’da oluşan dev dalgalar an be an kameraların objektifine takıldı. Maddi hasarların çok olduğu kentlerde sevindirici haber ise ölüm olmaması oldu.

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MUĞLA’DA ENERJİ HATLARI PATLADI

Muğla’nın Ula ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış enerji nakil hatlarını kopardı. Hatların kopmasıyla beraber şiddetli patlalamalar yaşandı. İlçede belli bir süre elektrik akışı sağlanamadı.

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İZMİR AÇIKLARINDA HORTUM

20 Nisan Cumartesi sabahın ilk ışıklarında başlayan doğa olayları sarı kodlu tüm kentlerde etkisini gösterdi. İzmir’in Foça ilçesinde dev bir hortum oluştu. Ege Denizi açıklarında yaşanan hortum, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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ANTALYA’DA CAN PAZARI

Bir diğer yağış ve fırtınadan etkilenen kent Antalya oldu. Olumsuz hava koşullarına aldırış etmeyen genç, dev dalgaların arasında kaldı. Yardımına ise dalış eğitmeni koştu ve boğulmaktan son anda kurtardı.

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BALIKESİR SU ALTINDA, BAŞKENT’TE FIRTINA

Balıkesir’in Erdek ilçesi yağan yağmurla birlikte sele teslim oldu. Derenin su seviyesinin yükselmesiyle beraber mahalleler sular altında kaldı.

Diğer yandan Ankara’da da istenmeyen görüntüler oluştu. Kuvvetli rüzgar, binaların çatısını uçurdu. 4 otomobil maddi hasar aldı.

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