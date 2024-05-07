Kilis'te korkunç cinayet! Ailesini katletmeden önce sosyal medyadan video paylaştı!

Kilis'te yaşanan korkunç olayda eşini ve 3 çocuğunu boğarak ve makas darbeleriyle öldüren şahsın intihar etmeden önce sosyal medya üzerinden bir video paylaştığı ortaya çıktı. Şahıs, paylaştığı videoda cinayetleri neden işlediğini anlattı.

Olay, gece saatlerinde Nedim Ekmen Mahallesi'nde meydana geldi. Kilis'te bir şahıs, karısını ve 3 çocuğunu evde öldürdükten sonra intihar etti. Bir komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde 5 cansız bedenle karşılaştı. Cesetler otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Ailesini katleden şahsın intihar etmeden önce sosyal medyada bir video paylaşarak olayı anlattığı ortaya çıktı. Şahıs paylaştığı videoda, "Karım beni severdi ve saygı duyardı, ben de onu seviyordum, bana ihanet falan yapmadı, sadece yoksulluktan yoruldum, diğer akrabalarım gibi dilencilik yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın nedenlerini ve ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çin'de dehşet görüntüler! Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Haberin Devamı

Bahar dizisi Bu akşam neden yok, yeni bölümü neden yayınlanmadı, yayından mı kaldırıldı? Yapımcı şirketten açıklama geldi

Dünyaca ünlü top model Halima Aden, Türk markasına ait, muhafazakâr mayo defilesi için podyuma çıktı

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi TBMM’deki makamında ziyaret etti