Türkiye'nin konuştuğu operasyon! O, bakan yardımcısının da kardeşi gözaltında: Kardeşim de olsa, gereğinin yapılması lazım!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı İhale yolsuzluğuna ilişkin düzenlenen operasyonda önemli ayrıntılar ortaya çıktı: O, bakanın da kardeşi gözaltında: Kardeşim de olsa, gereğinin yapılması lazım!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı İhale yolsuzluğuna ilişkin düzenlenen operasyonda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Aktaş'tan dikkat çeken açıklama geldi.

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve çok sayıda isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş'ın da olduğu ortaya çıktı. Kardeşinin gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SORUŞTURMA GİZLİ OLDUĞU İÇİN BİLGİM YOK"

Bakan Yardımcısı Aktaş, kardeşinin gözaltına alınmasından önceden haberi olmadığını belirterek olayı operasyon sabahı öğrendiğini söyledi. Aktaş, kardeşinin memur olarak 20 yıldır İBB’de çalıştığını ve şu anda soruşturmanın gizliliği nedeniyle konuyla ilgili bilgisi olmadığını ifade etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, suçluların cezalandırılması gerektiğini belirterek "kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz.

İMAMOĞLU "HİÇ AK PARTİLİ VAR MI?" DEMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı saatlerde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşinin de gözaltına alındığının ve operasyondan Bakan Yardımcısının bile haberinin olmadığının ortaya çıkmasının ardından akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün operasyonla ilgili yaptığı açıklama geldi.

İBB Başkanı İmamoğlu, dün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterirken hiçbir AK Partili başkanın ve yetkilinin şafak operasyonuyla gözaltına alınmadığını söyleyerek "Bakın hiç 23 yıldır şafak vakti operasyona uğrayan bir AK Partili belediye başkanı ya da herhangi bir yetkilisini gördünüz mü?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber7

İstanbul'da müşterilerini bayıltıp edip taciz etmişti: Tacizci taksici adliyeye sevk edildi!

SP. Pendik ilçe başkanlığından ilçe emniyet müdürlüğü görevine atan Oktay Çevik'e hayırlı olsun ziyareti

Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu!