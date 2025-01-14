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Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu!

Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu! İşte, o açıklamalar...

Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu!
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Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu! İşte, o açıklamalar...

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli evde bulunan Meryem S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı. Korkunç olayda 12 yaşındaki Meryem hayatını kaybederken, saldırgan yakalandı.

Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu!

Kan donduran olay 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Meryem S. ve Ahmet S. isimli kardeşlere taşla saldırdı.

Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu!

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu!

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu!

Öte yandan ekiplerin çalışmaları sonucu saldırgan yakalandı.

Son dakika! Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren saldırgan yakalandı: İlk ifadesi kan dondurdu!

İLK İFADESİ KAN DONDURDU

Zekeriya A. İsimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ilk beyanında "Ben elektrikçiyim elektrik işi için çağırmışlardı eve gittim yaptım. Para istedim para yok dedi bana bıçak çekti bende taşla vurdum" dediği öne sürüldü. Öte şüphelinin elinde morluklar olduğu gözlemlendi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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