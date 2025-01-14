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İstanbul'da müşterilerini bayıltıp edip taciz etmişti: Tacizci taksici adliyeye sevk edildi!

İstanbul'da müşterilerini sarhoş edip taciz etmişti: İstanbul'da müşterilerini sarhoş edip taciz eden taksi sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da müşterilerini bayıltıp edip taciz etmişti: Tacizci taksici adliyeye sevk edildi!
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İstanbul'da müşterilerini sarhoş edip taciz eden taksi sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.N., müşterileri için rahatsız edici görüntüler çekip paylaşmaktan gözaltına alındı.

İstanbul'da müşterilerini bayıltıp edip taciz etmişti: Tacizci taksici adliyeye sevk edildi!

KADINLARI BAYILTIP TACİZ EDEN TAKSİCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da müşterilerini bayıltıp edip taciz etmişti: Tacizci taksici adliyeye sevk edildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatmış, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edilmişti. Şüpheli bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da müşterilerini bayıltıp edip taciz etmişti: Tacizci taksici adliyeye sevk edildi!

Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiğini belirlenmişti.

İstanbul'da müşterilerini bayıltıp edip taciz etmişti: Tacizci taksici adliyeye sevk edildi!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com

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