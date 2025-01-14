SP. Pendik ilçe başkanlığından ilçe emniyet müdürlüğü görevine atan Oktay Çevik'e hayırlı olsun ziyareti
Saadet Partisi Pendik ilçe başkanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü görevine atanan Oktay Çelik'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, ilçe başkanı Yasin Kadıoğlu ve yönetimi, emniyet müdürü Oktay Çelik'e görevinde başarılar dilediler.
Pendik ile ilgili değerlendirmeler yapılan ziyaret, sık sık bir araya gelinmesi temennisi ile son buldu.
Kaynak:Bölge Gündem Haber
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