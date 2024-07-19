Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?

Son aylarda araç satışlarında değişkenlik yaşandı. Özellikle de Mayıs ayından bu yana araba satışları olsa da aydan aya düşüş yaşandı. Satışlardaki düşüş rakamlara da yansıdı. İşte Haziran ayının verileri…

YAYINLAMA
Google News
Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu taşıtlar hakkında verileri paylaştı. Haziran ayına ait satışları açıklayan kurumun rakamlarında gerileme dikkat çekti. Haziran ayında otomobil satışlarının 100 binin altında kaldığı görüldü.

Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştüBodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü

Diğer yandan satışların azalmasına karşın toplam trafiğe kayıtlı motorlu taşıtlar sayısı 30 milyona yaklaştı. Uzmanlar, satışların yıl sonuna kadar düşmeye devam edeceğini söylüyor.

ekran-resmi-2024-07-19-19-17-36.png

198 BİN ARACIN KAYDI YAPILDI

Haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %6,7'sini kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,2'sini kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacakSosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %14,6 azaldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %41,2, otobüste %39,1, minibüste %38,9, özel amaçlı taşıtta %34,3, kamyonette %24,2, traktörde %22,7, otomobilde %15,2 ve motosiklette %10,5 azaldı.

ekran-resmi-2024-07-19-19-17-52.png

TAŞIT SAYISI 30 MİLYONA YAKLAŞTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %22,7, motosiklette %11,6 ve otomobilde %0,2 artarken özel amaçlı taşıtta %36,4, kamyonda %24,6, traktörde %22,4, kamyonette %18,7 ve otobüste %11,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,5'ini otomobil, %18,8'ini motosiklet, %15,3'ünü kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecekVergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak
Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek
Altın ne kadar oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları
Altın ne kadar oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları
Son Haberler
Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?
Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?
Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail kararı: Yahudiler memnun olmayacak…
Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail kararı: Yahudiler memnun olmayacak…
Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü
Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü
Yazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyor
Yazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyor
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?
Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?
Çok Okunanlar
Şili 7.4 ile sallandı! Şili’de yaşanan depremde can kaybı var mı?
Şili 7.4 ile sallandı! Şili’de yaşanan depremde can kaybı var mı?
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek
ECB’den sürpriz karar: Faiz politikasında değişikliğe gitmedi…
ECB’den sürpriz karar: Faiz politikasında değişikliğe gitmedi…
Evlilik kredisi 4 ilde başlıyor! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?
Evlilik kredisi 4 ilde başlıyor! Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?
Yorumlananlar
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?