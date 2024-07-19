Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu taşıtlar hakkında verileri paylaştı. Haziran ayına ait satışları açıklayan kurumun rakamlarında gerileme dikkat çekti. Haziran ayında otomobil satışlarının 100 binin altında kaldığı görüldü.

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Diğer yandan satışların azalmasına karşın toplam trafiğe kayıtlı motorlu taşıtlar sayısı 30 milyona yaklaştı. Uzmanlar, satışların yıl sonuna kadar düşmeye devam edeceğini söylüyor.

198 BİN ARACIN KAYDI YAPILDI

Haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %6,7'sini kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,2'sini kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %14,6 azaldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %41,2, otobüste %39,1, minibüste %38,9, özel amaçlı taşıtta %34,3, kamyonette %24,2, traktörde %22,7, otomobilde %15,2 ve motosiklette %10,5 azaldı.

TAŞIT SAYISI 30 MİLYONA YAKLAŞTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,5 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %22,7, motosiklette %11,6 ve otomobilde %0,2 artarken özel amaçlı taşıtta %36,4, kamyonda %24,6, traktörde %22,4, kamyonette %18,7 ve otobüste %11,9 azaldı.

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Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,5'ini otomobil, %18,8'ini motosiklet, %15,3'ünü kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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