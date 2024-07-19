Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni onayladı.

53 maddelik bir yasa teklifi, en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltecek.

En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin maaşları artacak.

Ağustos ayında en düşük emekli maaşı alan kişilere 12 bin 500 liralık maaş ödenecek. Temmuz ayında ayrıca 2 bin 500 liralık bir fark ödemesi yapılacak.

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Düzenleme, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olan asgari aylık ödemeyi 12 bin 500 liraya yükseltiyor.

Bu artışın bütçeye 33,2 milyar lira getireceği tahmin ediliyor.

EYT ile gündeme gelen emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri durumunda işverene verilen 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

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Yurt dışı çıkış harcı bedeli, vergi paketiyle 150 liradan 500 liraya yükselecek. Bu harç, her yıl yeniden değerleme oranında artacaktır.

Teklif ayrıca kayıt dışılık ve usulsüzlükle mücadele edecek. Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazançları ve restoranlar, kafeler gibi ticari kazançlardan gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri gelirler dikkate alınacaktır. Tespit edilen gelirleri ile ifade ettikleri arasında yüzde yirmiden fazla uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecektir.

Vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezaları, verginin bir katı olarak kesilen cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilen cezalarda ise 4,5 kat artırımlı olarak uygulanacaktır.