Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü

Temmuz ortası itibariyle, dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da oteller indirime başladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, iç pazarda yüzde 20'den fazla azalma olduğunu belirterek, "Özellikle temmuzun ikinci yarısından başlayarak, ağustosun ilk iki haftası dahil yüzde 50'lere yakın indirim yapan otellerimiz var." Pahalı satmayı başaramadıkları için indirim uygulandı.dedi.

Otelcilerin, elektrik, personel, yiyecek ve temizlik gibi sabit maliyetler değişken olduğu için odalar boş kalmasın diye indirime gittiğini belirten Demir, "Para kazandıkları bir sezon değil ama en azından personellerini tutabilecekleri bir sezon olacak.dedi.

Geçen yıllarda Bodrum'da temmuz-ağustos aylarında iç pazarın yüzde 60'lara yakın otel doluluk oranını oluşturduğunu belirten Demir, "Bu dönem oluşturmadığını görüyoruz. Bu nedenle Bodrum'da günübirlik kiralamalar arttı ve otellerde yer yok. Bu nedenle Bodrum'daki iç pazarda yüzde 20'nin üzerinde bir daralma olduğu açıktır.ifadelerini kullandı.

Demir devam etti

Bodrum, on bir bölgeden oluşan bir yarımadadır ve her bölgenin fiyatı yüksek değildir. Yalıkavak ve Türkbükü, filmlerden dolayı herkes tarafından bilinir. Gümbet, Akyarlar ve Yalıçiftlik, yiyecek-içecek için uygun yerlerdir. Şu anda Bodrum merkezinde bir oda 1500 ila 2000 liraya mal oluyor. 9 Eylül'de okullar açılacak olduğundan iç pazarda sezon uzamaz. Eylül 15'te iç pazarımız sona erecek, ancak Avrupa pazarında fiyat indirimleri devam ederse Eylül ayının Temmuz'dan daha iyi olacağını umuyorum. Bir Avrupalı aile, uçak bileti ve konaklama için 2 bin 200 euro harcıyor. 80 ila 120 euro arasında değişen 5 yıldızlı otelde her şey dahil fiyata sahip olabileceğiniz bir Avrupalı oraya tatile gidiyor. Portekiz, İspanya, Tunus, Mısır ve Yunanistan şu anda bu fiyata sahip olan rakiplerimiz."