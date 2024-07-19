Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak

3294 sayılı yasa, 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında vefat eden yakınlarının ardından sosyal destek arayan Türk vatandaşlarına yardım ödemesi sağlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alan ailelere ölüm belgeleriyle doğrulanan vefatlar aracılığıyla yardım sağlayacak. Her hafta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından (SYDV) alınan vefat listelerine göre yardımlar ilgili hanelere dağıtılacak.

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Başvuru

Bu yardımdan yararlanmak isteyen kişiler için başvuru süreci son derece basit. E-Devlet Kapısı aracılığıyla online başvurular yapılabilir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden başvuru yapma yeteneğine sahip olmayan kişiler, yakındaki SYDV ofislerine giderek başvuruda bulunabilirler. Kimlik belgesi ve vefat eden kişinin ölüm belgesi başvuru için gerekli belgelerdir.