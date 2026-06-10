Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP açıklaması: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor... CHP gündemine değinerek: ''Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler...''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP gündemine değinerek: ''Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de olan bitenler için "CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı mahkemeye götüren de şikayet eden de CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in partisini affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşürenler de kendileridir" ifadelerine yer verdi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde CHP'de olan bitenler için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yargı kararları çerçevesinde suhulet ve sükûnetle çözmek yerine, kimi zaman bizi, kimi zaman mahkemeleri, kimi zaman da medyayı suçlayarak yine kendilerine toz kondurmuyorlar" diyen Erdoğan, "Oysa biz ilk günden itibaren hep şunu dedik. CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in partisini affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşürenler de kendileridir" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Son günlerde Türk siyasetine yakışmayan olaylar yaşanıyor. AK Parti'deki kardeşliğimiz siyasete örnek olmalı.

Siyaseti marjinalize ediyorlar.

6 BELDEDEKİ ARA SEÇİM

Cumhur İttifakı zafere imza attı. 6 beldedeki ara seçimlerde 4 beldede AK Parti ipi göğüsledi.

Sandık sonucuyla ortadan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi, soluğu çıkmaz oldu.

(CHP) Siz bu kafayla giderseniz milletten daha çok tokat yersiniz. Kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz.

"GİRDABIN İÇİNE GİRMEYECEĞİZ"

Sorun CHP'nin zihniyetinde, sokakta kurdukları bağın samimi olmamasından kaynaklanıyor.

Biz girdabın içine girmeyeceğiz. Şikayet eden de dava açan da CHP'li.

TBMM'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak siyaset yapılmaz.

CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizin nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Bugüne kadar bizim şahıslarla hiçbir işimiz olmadı. Bizim mücadelemiz kişilerle değil, CHP'nin halk düşmanı ideolojisiyle. Bizim mücadelemiz 28 Şubat zorbalarıyladır.

Bakan Tekin'den son dakika duyuru: LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil!

Meteoroloji hafta sonuna dikkat çekti: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Tuzla’da Dünya Yoga Günü’ne yoğun ilgi: Her yaştan onlarca kişi mat üzerinde buluştu