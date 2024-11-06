Türkiye onu kan donduran olayla tanımıştı: O, sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı!

Bağcılar'da yaşanan dehşet olay sonucunda, annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Sayan, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bağcılar'da annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Sayan, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat ile sanığın avukatı da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Ali Sayan, olayı bilerek yapmadığını söyledi

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da 6 ay hapse çarptırdı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydediliyordu.

Sanık Ali Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın eylemleri sonucu öldüğü vurgulanıyordu.

İddianamede sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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