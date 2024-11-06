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Arda Güler için Mourinho devrede! Devre arasında büyük operasyon yapılacak

Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler için Fenerbahçe hocası Mourinho bizzat harekete geçti. Portekizli teknik adamın Real Madrid Başkanı Perez'den yardım istediği ortaya çıktı.

Arda Güler için Mourinho devrede! Devre arasında büyük operasyon yapılacak
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Real Madrid'deki geleceği merak edilen Arda Güler için ilginç bir iddia İspanya'dan geldi. Arda'nın kiralık olarak transferi için Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentina Perez ile görüştüğü söylendi.

El Nacional, Eflatun-Beyazlı takımda mutlu olmadığı ve ayrılığı kafasına koyduğu iddia edilen Arda Güler ile ilgili bir haberle Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı. Mourinho'nun sezon sonuna kadar Arda Güler'i kiralamak istediği bildirildi.

İspanyol medyası, Mourinho'nun bizzat Real Madrid Başkanı Perez ile görüştüğü ve transferde kolaylık talep ettiğine dikkat çekti.

Arda Güler'in oynatılmamasına ilişkin memnuniyetsizlik devam ederken, Arda'nın Ancelotti'nin gözüne bir türlü girememesi nedeniyle ayrılık ihtimali güçlendi.

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