Türk devletleri coğrafya konseyi spor sanat ve bilimsel çalışmaları destekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek’te

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi"Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla düzenleniyor. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'tegerçekleştiriliyor.

Türk Devletleri Coğrafya Konseyi ile "Türk Vizyonu - 2040"

TDT çatısı altında kurulanTürk Devletleri Coğrafya Konseyi de çalışmalarını sürdürüyor."Türk Vizyonu - 2040" hedefleri doğrultusunda insanlar arası işbirliğini ve STK'lar arasındaki bağları geliştirmeyi amaçlayan bir mekanizma olan Türk Devletleri Coğrafya Konseyi; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan Coğrafya Birlikleri temsilcilerinden oluşuyor.

Konsey Başkanı Oybek Norinbaev

Oybek Norinbaev’in başkanlığını sürdürdüğü Konsey, insanlar arası temasları derinleştirmek, bilim, eğitim ve yenilikler alanlarında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve Türk coğrafyasının zengin doğal ve kültürel mirasını tanıtarak turizm iş birliğini teşvik etmek için önemli bir platform görevinde bulunuyor.

Spor, sanat ve bilimsel çalışmalar destekleniyor

Konsey, Türk devletleri arasında çeşitli bilim olimpiyatları, bilimsel araştırmalar ve akademik konferanslar düzenlemek, Türk halkları etnosporları alanında yarışmalar organize etmek, Türk devletleri arasında coğrafya ve haritacılık alanlarında entelektüel oyunların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gibi alanlarda çalışma yapıyor.

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Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğiyle “Bilimden başka kurtuluş yok” sloganı altında “Türk Halklarının Tarihinde Türkistan’ın Yeri” konulu uluslararası sempozyum düzenleyen konsey; Türk halklarının ortak siyasi, ekonomik, kültürel ve coğrafi geçmişinin daha fazla araştırılması için kaynak yaratılması ve ortak bir tarih yazılması, birlik ve kardeşlik fikirlerinin güçlendirilmesi konularına odaklanılmasını sağladı.

Türk Devletleri Coğrafya KonseyiBaşkanı Oybek Norinbaev’in girişimleri ile ülkelerin keşfedilmemiş fırsatları, bilim camiasının önerileriile bilimsel temele dayanan girişim ve önerileri de ileriye taşıma konusundaKonseyin çalışmaları devam ediyor.