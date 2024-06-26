Türkiye Çekya maçını kim anlatacak? Muhtemel 11’ler

Türkiye Çekya maçını kim anlatacak? Maç hangi kanal olacak? Muhtemel 11’leri haberimizde görebilirsiniz.

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Türkiye Çekya maçını kim anlatacak? Muhtemel 11’ler

A Milli Takımımızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F grubu son maçı Çekya ile olacak. A Milli Takımı, maçtan puan ve puanlar elde etmesi durumunda son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Futbol Takımı, 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere toplam 11 kez Çekya ile oynadı. Takımlar bu müsabakalarda beş kez galip geldi ve bir kez berabere kaldı.

Ay-yıldızlı takım bu maçlarda 15 gol attı ve kalesinde 21 gol gördü.

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Türkiye Çekya Maçını Kim Anlatacak?

Özkan Öztürk, Türkiye Çekya müsabakasını anlatacak.

Özkan Öztürk, Samsun'un Bafra ilçesinde 1985 yılında doğdu. Her ikisi de spiker ve yorumcudur.

2004 yılında Radyo ve Televizyon bölümünde öğrenciyken Best FM ile kariyerine başladı. Radio kariyeri boyunca çok sayıda röportaj, canlı maç anlatımı ve spor programları yaptı.

Best FM'in Spor Müdürü olarak çalışırken Futbol Vadisi adlı günlük spor programını hazırladı ve sunuyordu.

2013 yılında radyodan ayrıldıktan sonra 2014 yılında Lig TV'ye geçti.

beIN Sports, Süper Lig ve Avrupa maçlarının temsilcisi olmaya devam ediyor.

Muhtemel 11’ler

Türkiye: Altay (Uğurcan) Mert Müldür, Samet, Kaan, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Cenk

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera, Chytil, Hlozek (Kuchta)

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