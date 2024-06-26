100, 200, 300 bin TL’nin aylık faizi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Bankalarda 32 günlük faizler değişti! İşte 100 200 ve 300 bin TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu? Bankaların güncel faiz oranlarını derledik.

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100, 200, 300 bin TL’nin aylık faizi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Türkiye'de bankalar genellikle 32 günlük faiz oranları değiştiriyor. Vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları sonrasında oranları sürekli olarak değiştirirken, bu noktada bütçelerine göre getiri hesaplıyor. 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL'nin aylık faiz getirileri de incelemeye başlandı.

100 Bin TL 32 Günlük Faiz Getirisi

32 günde Akbank %48 faiz oranı ile 3.893 TL net getiri sağlıyor. Bu nedenle, 100 bin TL yatıran kişi vade sonu 103 bin 893 TL ödeme hesabına sahip olacak.

Odeabank, faiz oranı %51 olan 32 günde 4.136 TL net getiri sağlıyor. Bu nedenle, 100 bin TL yatıran kişi vade sonu 104 bin 136 TL ödeme hesaplarına sahip olacak.

CepteTEB, %53 faiz oranı ile yirmi iki günde toplam 4.298 TL net getiri elde ediyor. Böylece 100 bin TL'nin bir aylık getirisi vade sonu 104 bin 298 TL'ye ulaştı.

ON Plus, %54 faiz oranı ile iki günde 4.379 TL net getiri sağlar. 100 bin TL yatıran kişi vade sonu 104 bin 379 TL ödeme alacak.

200 Bin TL 32 Günlük Faiz Getirisi

Akbank'tan %48 faiz oranı ile 32 günde 7 bin 785 TL net getiri elde eden bir vatandaş, 200 bin TL yatırdıktan sonra 1 ay sonra 207 bin 785 TL bakiyeye sahip olacak.

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Odeabank'a yüzde 51 faiz oranı ile 200 bin TL yatıran kişi, vade sonu 208 bin 272 TL ödeme alacak.

CepteTEB, yüzde 53 faiz oranı ile 200 bin TL'ye 8 bin 596 TL net getiri elde ederken, vade sonu 208 bin 596 TL ödeme alacak.

300 Bin TL 32 Günlük Faiz Getirisi

300 bin TL yatırım yapan bir kişi, yüzde 48 faiz oranı ile 11.678 TL net getiri elde edecek. Toplamda 311.678 TL kazanacaktır.

Odeabank'a yatırırsa, %51 faiz oranı ile 12 bin 408 TL net getiri elde edecek. Son ödeme 312.408 TL.

CepteTEB faiz 53 oranı ile 12 bin 894 TL net getiri elde ederken, vade sonunda 312 bin 894 TL ödeme alacak.

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