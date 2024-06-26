Rapor alan çalışanlar dikkat! SGK resmi açıklama yaptı

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ne en çok sorulan konular arasında rapor ücreti 21%, emekli maaşı ikinci sırada ve emekli maaşı ikinci sırada yer aldı.

Bu yılın ilk dört ayında Merkeze 2.8 milyondan fazla çağrı gelmiş ve bunların 603 bini rapor parası ile ilgiliydi. Çalışanlar, hastalık durumlarında ne kadar ve nasıl rapor ücreti alacakları konusunda endişeleniyor.

Sosyal güvenlik sisteminde rapor ücreti olarak ödenen bu para, geçici iş göremezlik ödeneği olarak bilinir. Çalışanlar buna rapor parası olarak da adlandırırlar. Rapor ücreti: İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelinmesi durumunda SGK tarafından ödenir.

Çırak veya stajyer olarak çalışanlar ve ev hizmetlerinde on günden fazla çalışanlar da rapor ücreti alabiliyor. Rapor ücreti alabilmek için hangi koşullar gereklidir? Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan tüm ayrıntıları açıkladı.

-Çalışanın sağlık sorunu başladığında sigortalı olarak çalışması ve sağlık sorunu başlangıcından önce bir yıl içinde en az doksan gün sigorta prim ödemesi gerekir.

- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları veya hekim tarafından istirahat raporu alınması gerekir.

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İster işyeri ister aile hekimi olsun, tek bir hekim aynı anda on günlük rapor verebilir. Çalışanın sağlık durumu değişmezse doktor on günlük bir rapor daha verebilir. Bir hekim yılda en fazla kırk günlük rapor yazabilir. Bu raporların kırk günden fazla kalması durumunda çalışana iş göremezlik ödemesi yapılmaz. 40 günü aşacak bir sağlık raporu gerekiyorsa SGK heyet raporu yeterli olacaktır. Heyet altı ay içinde bir rapor sunabilir.

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- İşçi ve Bağ-Kur statüsünde çalışan kadınların yararlandığı analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği için, doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık ve çoğul gebelik halinde on haftalık süreye kadar olan gebelik, "analık hali" olarak kabul edilir.

- Daha önceki yıllarda rapor ücreti değiştirildi. SGK tarafından yapılan tespitler sonucunda yüksek rapor parası alabilmek için son üç aydaki kazançların yüksek gösterilmesi değişikliği gerektiriyor. Bu çerçevede, iş kazası ve meslek hastalığı için bir yıl içinde en az 90 gün prim şartı vardır. Hastalık ve analık izni için iş göremezlik ödeneği, çalışanın son 12 aylık ortalama ücreti üzerinden hesaplanır.

Rapor ücreti olarak çalışanlara ne kadar ödeme yapılıyor? İş göremezlik durumunda çalışanlara yatarak tedavi için günlük kazancın yarısı, ayakta tedavi için günlük kazancın üçte ikisi olarak rapor ücreti ödenir.

Asgari ücretli bir çalışan, yatarak tedavide 333.38 ve ayakta tedavide 444.50 lira günlük ödeme yapıyor. Bu tutalar, asgari ücretle birlikte değişmektedir. Bir başka örnek vereyim. Aylık kazancınız 30.000 lira ve günlük kazancınız 1.000 lira olduğunu varsayarsak, yatarak tedavide 500 lira ve ayakta tedavide 667 lira rapor alırsınız.

Hastalık ve analık halinde rapor parasına esas günlük ücret, son bir yıl içinde 180 günden az primi olan sigortalılar için raporun başladığı tarihteki günlük asgari ücretin 2 katını geçemez.

Rapor ücretinden yararlanma şartları, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda her gün ödenir ve ilk günden itibaren ödenir.

Hastalık durumunda ise ödeme üç günden itibaren başlar ve hastalığın iki günden fazla sürmesi gerekir. Analık halinde çalışan bir kadın, doğumda izinli olduğu toplam 16 hafta, çoğul gebelikte ise 18 hafta olmak üzere iş göremezlik ödeneği alabiliyor.