Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Takımımız, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlıyor.

AMilli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bugün Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.

Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.

Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.

Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Emirhan Topçu kadrodan çıkartıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan'ın kadrodan çıkarıldığı ve tedavisinin kulübü Beşiktaş'ta sürdürülmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



İŞTE MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)



TÜRKİYE - BULGARİSTAN

MUHTEMEL 11'LER:

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.

BULGARİSTAN: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Shopov, Gruev, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov.

HAKEM: Nicholas Walsh

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı

SAAT: 20.00

YAYIN: TV 8

