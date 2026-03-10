Trump'tan son dakika açıklama: İran ile görüşebilirim

Trump'tan son dakika açıklama: İran'a saldırılar devam ederken "İran'la görüşebilirim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la görüşebilirim" diyerek müzakereye kapıyı açtı. Açıklamanın, bölgedeki gerilimin ardından geldiği kaydedilirken İran'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırılarının ardından misilleme saldırılarını sürdürüyor. ABD ile yürütülen müzakereler sırasında ABD ve İsrail'in İran'ı hedef aldığı saldırılar, İran'ın karşılığında Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef almasıyla kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşa yönelik gelişmeleri PBS News'e değerlendirdi. Arakçi, "Acı tecrübelerden sonra ABD ile müzakere yok" dedi ve ABD ile müzakere ya da görüşmelerin artık gündemde olmadığını söyledi.

