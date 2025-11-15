  1. Anasayfa
  Son dakika! Bir şehit haberi daha: Polis aracı tıra çarptı!

Son dakika! Bir şehit haberi daha: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde trafik polisi aracı tıra arkadan çarptı!

Yayınlanma:

Polis aracı tıra çarptı! Acı haber geldi!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde trafik polisi aracının tıra çarpması sonucu bir polis şehit oldu biri de ağır yaralandı.

Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

