Bahçeli'den önemli açıklamalar: Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir!

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Nasıl ki istiklalimizin engin ve erdemli düşüncesiyle Milli devletimizin tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsa istikbalimizin yol haritasını da çizmek zorundayız."

''KİRLİ SAVAŞIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR''

Mehmet Akif Ersoy Mili Mücadelenin en ateşli yıllarında kalemini tıpkı bir kırbaç gibi beyaz sayfalarda çarmış, istiklali yazmamış yaşamıştır. Akif yüksek milli bir şuurdur.

İstiklal Marşı Milli Kahramanlığın muhteşem bir mücadelenin vesikasıdır. Çevremizde yaşanan vahim gelimeler Mehmet Akif'e feyiz veren günlerle maalesef benzerlik göstermektedir. Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. İstiklal Marşımızın ilk sözcüğü "korkma" diye başlamaktadır. Biz korkmadıkça şafaklarımızda al sancak sönmez. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Merhum Mehmet Akif Ersoy'a cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.

Amerika Birleşik Devletleri - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta şiddet ve yıkım açıkça kaydedilmektedir. Kirli savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmıştır. İran'da sivil halk bombaların hedefinde.

Aynı zamanda 11 gündür psikolojik harbin dijital harbin elektronik harbin ve propaganda harbinin eşine ve benzerine çok az rastlanacak örnekleri de kademe kademe kaydedilmektedir.

Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmış ve sarmalamıştır.

"ADI KONULMAMIŞ BİR DİN SAVAŞI MI BAŞLATILDI?"

Uluslararası toplum ayağa kalkmalıdır. Adı konulmamış bir din savaşı mı başlatıldı? Şii de Müslüman'dır. Sünni de Müslüman'dır. Kürt kardeşlerim piyon, tetikçi, satılık değil.

''Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir.''

