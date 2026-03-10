Altın yatırımcısının kafası karıştı! Altın çıkar mı? İşte, İslam Memiş'ten altın yatırımcısına önemli uyarı!

ZİRVE SONRASI SERT DÜŞÜŞ UYARISI

Altın fiyatlarının zirve seviyelerini test etmesinin ardından sert bir geri çekilme yaşanabileceğini belirten Memiş, ons altının 4.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini söyledi. Gram altın tarafında ise en az 2.000 TL'lik bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu. Memiş, bu düşüşün hemen gerçekleşmeyeceğini ve öncelikle altının zirve seviyelerini görmesi gerektiğini ifade etti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR